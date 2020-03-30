30 yıl kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Altın fiyatları ne kadar?

ABD, İtalya ve Çin'i geçti! Ölü sayısı pik yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muş'ta çeşitli suçlardan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda, ‘birden fazla kişi tarafından yağma’ ve ‘hükümlü ve tutuklunun kaçması’ suçlarından 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi 1 şahıs, Varto İlçe Emniyet Müdürlüğünün yaptığı operasyon sonucu yakalanarak adli makamlara sevk edildi” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.