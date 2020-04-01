Muş’ta 3 köy karantinaya alındı

MUŞ'ta, 3 köy, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde karantina altına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, korona tedbirleri kapsamında, ikisi merkez biri Bulanık ilçesine bağlı olmak üzere toplam 3 köy karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Merkez Yazla ve Alagün ile Bulanık ilçesine bağlı Yüzbaşı köylerine yoğun İstanbul ve diğer illerden gelişler, bazı vatandaşların ev karantina kurallarına uymaması, geldikleri araçta Covid-19 pozitif vaka çıkması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınmıştır. Sağlık ve diğer ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır.''Muhammed Sami MARAL / MUŞ, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Muş
2020-04-01 15:40:59
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