Muş polisinden sosyal mesafeye bariyerli önlem

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Muş polisinden sosyal mesafeye bariyerli önlem

İHA

Muş Emniyet Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sosyal mesafeyi korumaları için kaldırımlara polis bariyeri yerleştirdi.

Muş polisinden sosyal mesafeye bariyerli önlem

Muş Emniyet Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sosyal mesafeyi korumaları için kaldırımlara polis bariyeri yerleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı İstasyon Caddesi’nde tedbirleri artırdı. Vatandaşların sosyal mesafeyi koruması amacıyla yerleri sprey boya ile işaretleyen polis ekipleri, kaldırımların tamamını da polis bariyerleriyle çevirdi. Teması minimum seviyeye düşürmeye çalışan polis, 3 kilometrelik caddenin iki yönlü kaldırımına bariyer kurdu.
Emniyetin aldığı tedbirin oldukça önemli olduğunu ifade eden vatandaşlardan Murat Çapan, polis ekiplerinin sosyal mesafeyi korumak amacıyla böyle bir önlem almasını çok güzel bulduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Muş?ta sosyal mesafe önlemi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Muş?ta sosyal mesafe önlemi
Polis eşleri ve çocuklarından anlamlı klip
YEREL HABERLER Polis eşleri ve çocuklarından anlamlı klip
Sağlıkçıların siper maskeleri gençlik liderlerinden
YEREL HABERLER Sağlıkçıların siper maskeleri gençlik liderlerinden
MŞÜ’den sağlık çalışanlarına siperlik desteği
YEREL HABERLER MŞÜ’den sağlık çalışanlarına siperlik desteği
Muş polisinden sosyal mesafeye işaretli önlem
YEREL HABERLER Muş polisinden sosyal mesafeye işaretli önlem
(Görüntülü) Muş'ta karantina altındaki 4 köyde sıkı tedbirler alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Muş'ta karantina altındaki 4 köyde sıkı ...
Karantinaya alınan köyler jandarma kontrolünde
YEREL HABERLER Karantinaya alınan köyler jandarma kontrolünde
Muş´ta karantinaya alınan 4 köyde önlemler sürüyor
YEREL HABERLER Muş´ta karantinaya alınan 4 köyde önlemler sürüyor
Muş’ta yüksek kesimler beyaza büründü
YEREL HABERLER Muş’ta yüksek kesimler beyaza büründü
Başkan Kaya: 25 bin TL esnafa can suyu oldu”
YEREL HABERLER Başkan Kaya: 25 bin TL esnafa can suyu oldu”
Muş’ta 1 köy daha karantinaya alındı Muş'ta karantinaya alınan köy sayısı 4’e yükseldi
YEREL HABERLER Muş’ta 1 köy daha karantinaya alındı Muş'ta ...
(Görüntülü) Muş?ta 3 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Muş?ta 3 köy karantinaya alındı
(Görüntülü)  Varto'da bir çift, arazi ve arsalarını kampanya için bağışladı 
YEREL HABERLER (Görüntülü)  Varto'da bir çift, arazi ve arsalarını ...
Muş´ta 3 köy karantinaya alındı / Fotoğraf
YEREL HABERLER Muş´ta 3 köy karantinaya alındı / Fotoğraf
Varto'da bir çift, arazi ve arsalarını kampanya için bağışladı
YEREL HABERLER Varto'da bir çift, arazi ve arsalarını kampanya için ...
Muş´ta 3 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Muş´ta 3 köy karantinaya alındı
“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına 58 dönümlük arsasını hibe etti
YEREL HABERLER “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına 58 dönümlük ...
Muş´ta 3 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Muş´ta 3 köy karantinaya alındı
Muş’ta kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Muş’ta kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı
Muş’ta 3 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Muş’ta 3 köy karantinaya alındı
Nisan ayında kar sürprizi
YEREL HABERLER Nisan ayında kar sürprizi
Muş’ta Korona virüsü tedbirleri Kentin girişindeki sağlık taramasında uzun araç kuyruğu oluştu
YEREL HABERLER Muş’ta Korona virüsü tedbirleri Kentin girişindeki ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X