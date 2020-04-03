(Görüntülü) Muş?ta sosyal mesafe önlemi

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Muş?ta koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaları amacıyla kaldırım ve yollara bariyerler kuruldu.

İl Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını kesintisiz olarak devam ettiriyor. Özellikle şehir merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı PTT binaları, bankalar ve ATM'lerin önlerine sprey boyayla işaretleme yapan polis ekipleri, ayrıca kaldırım ile yollara bariyerler kurdu. Sosyal mesafe kuralına uyulması noktasında çalışma yürüten ekipler, vatandaşların bu kurallara riayet etmesini istedi.DHA-Genel Türkiye-Muş

2020-04-03 14:44:38



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