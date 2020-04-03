Muş'ta, bariyerli 'sosyal mesafe' önlemi



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) MUŞ´ta, yoğun olarak kullanılan meydan ve caddelere, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafenin korunması için 1'er metre arayla bariyer yerleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce kentte koronavirüse karşı alınan tedbirler uygulanmaya devam ediliyor. Özellikle şehir merkezinde halkın yoğun olarak kullandığı PTT ve banka şubeleri önlerine, sprey boyayla belli aralıklarla işaretleme yapıldı. Polis ekipleri, yoğun olarak kullanılan meydan ve caddelere de kent sakinlerinin birbirine yakın yürümemesi için 1'er metre arayla şerit çekip, bariyer yerleştirdi. Sosyal mesafeye uyulması için çalışma yürüten ekipler, halktan da bu kurala uymasını istedi. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2020-04-03 15:00:39



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