Muş´ta merkez Karaağaçlı beldesi de karantinaya alındı

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Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'un merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı. Muş'ta daha önce de 4 köy karantinaya alınmıştı.

Muş´ta, Çin´in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında merkez Yazla, Alagün ile Bulanık İlçesi´nin Yazbaşı ve Korkut ilçesinin Güneyik köyleri karantinaya alınmıştı. Muş Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugünden itibaren merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi de karantinaya alındı. Beldenin girişinde önlem alan jandarma giriş ve çıkışlara izin vermedi. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2020-04-05 12:07:02



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