Muş'ta, kent merkezi dışında toplu taşıma 14 gün yasak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) MUŞ'ta, koronavirüs önlemleri kapsamında, kent merkezi dışında toplu taşımın 14 gün süreyle durdurulması kararı alındı.

Muş´ta, koronavirüse karşı alınacak önlemler kapsamında, İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda; 4 Nisan günü saat 24.00 itibarıyla ticari yolcu taşımacılığı yapılan otobüs ve minibüslerle il merkezinden ilçe, belde ve köylere; ilçe, belde ve köylerden il merkezine; ilçelerden belde ve köylere, belde ve köylerden ilçe merkezine, beldelerden köylere ve köylerden beldelere gerçekleştirilen her türlü toplu taşıma faaliyetinin 14 gün süreyle durdurulmasına karar verildi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2020-04-05 14:23:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.