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Muş'ta, kent merkezi dışında toplu taşıma 14 gün yasak

DHA

Muş'ta, kent merkezi dışında toplu taşıma 14 gün yasak


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) MUŞ'ta, koronavirüs önlemleri kapsamında, kent merkezi dışında toplu taşımın 14 gün süreyle durdurulması kararı alındı.
Muş´ta, koronavirüse karşı alınacak önlemler kapsamında, İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda; 4 Nisan günü saat 24.00 itibarıyla ticari yolcu taşımacılığı yapılan otobüs ve minibüslerle il merkezinden ilçe, belde ve köylere; ilçe, belde ve köylerden il merkezine; ilçelerden belde ve köylere, belde ve köylerden ilçe merkezine, beldelerden köylere ve köylerden beldelere gerçekleştirilen her türlü toplu taşıma faaliyetinin 14 gün süreyle durdurulmasına karar verildi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-04-05 14:23:55

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