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Muş´ta gönüllü usta öğreticiler maske üretiyor

DHA

Muş´ta gönüllü usta öğreticiler maske üretiyor


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) - MUŞ´ta gönüllü usta öğreticiler, yeni tip koronavirüs ile mücadeleye katkı sunmak amacıyla günde 1000 adet maske üretiyor.
Çin´de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüsle mücadele kapsamında Muş Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu´nda görevli usta öğreticiler maske üretimine başladı. Üretilen maskeler, İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan sterilize işlemlerinin ardından sağlık çalışanları, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelinin yanı sıra ihtiyaç duyulan kurumlara ulaştırılıyor.
Seferberlik içerisinde olduklarını belirten Okul Müdürü Mahmut Baskın, "Devletimizin yanındayız. Şu anda bir seferberlik içerisindeyiz. Devlet ve millet el ele vermişiz. Tıpkı İstiklal Harbinde olduğu gibi, Nene Hatunların sırtında mermiyi taşımaları, bir yandan da çocuklarını kucaklarında taşıdıkları gibi bizim de usta öğreticilerimiz sağ olsunlar çağrımıza icabet edip, canı gönülden gelip burada çalışarak maske üretiriyorlar" diye konuştu.
Usta öğreticiler olarak gaye ve amaçlarının günde bin adet maske ortaya çıkarmak olduğunu söyleyen Hatice Eroğlu, "Bu maskeleri sağlıkçılarımıza, emniyetimize, halkımıza, gerekli olan yerlere ulaştırmaktır. İnşallah bu gayretlerimiz de boşa gitmeyecektir. Boş zaman geçirmektense, burada vaktimizi hayırlı amaç için ortaya dökmek amaç ve gayretimizdir. Ülkemizin ciddi bir seferberlik içerisinde olduğunu duyduğumuz andan itibaren buraya geldi" dedi. Gönüllü usta öğreticilerinin aynı zamanda anne olduklarını ve devlete katkıda bulunmak için özveriyle çalıştığını söyleyen Neriman Subaşı da, "Hepimiz burada usta öğretici olarak çalışmaktayız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. En azından devletimize bir katkımız olsun diyoruz. Hepimiz birer anneyiz. Çocuklarımızı eve bırakarak, burada çalışıyoruz. Maske üreterek devletimize katkıda bulunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-04-06 09:53:58

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