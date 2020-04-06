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Konakkuran Belediyesinden gıda yardımı

İHA

Konakkuran Belediyesinden gıda yardımı

Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran Belde Belediyesi, korona virüsü sebebiyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara gıda yardımında bulundu.
Konakkuran Belediye Başkanı Abdurrahman Ömeroğlu, korona virüsüyle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde tüm ailelere kendi elleriyle hazırladığı gıda paketlerini ev ev dağıttı. İçinde pirinç, makarna, sıvı yağ, zeytin, salça, şeker, helva, reçel, çay, kuru fasulye, mercimek ve pekmezden oluşan yardım paketleri, Başkan Abdurrahman Ömeroğlu öncülüğünde ailelere teslim edildi. Beldede çalışma başlattıklarını belirten Başkan Ömeroğlu, imkânlar dâhilinde yardımların devam edeceğini dile getirdi. Ömeroğlu, “Beldemizde virüsle mücadele kapsamında evlerinden çıkmayan halkımız için gıda paketleri hazırladık. Beldemizde her vatandaşımıza yönelik gıda yardımlarımız devam ediyor. Gün birlik beraberlik günüdür. Korona virüsünden dolayı evlerinden çıkmayan vatandaşlarımızın hemen hemen hepsi için gıda paketleri hazırlayarak, bu zor günlerinde bir nebze bile olsa mutfaklarına katkı yapmak istedik. Bu hazırladığımız gıda paketleri bir ailenin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlandı. Göreve geldiğimiz günden beri vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını imkânlar doğrultusunda gidermeye çalışıyoruz. Cenabı Allah bu illeti bir an önce ülkemizde bitirir inşallah. Bizler kesinlikle bu zor günlerde evlerimizden çıkmayalım” dedi.

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