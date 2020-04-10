'Bu akşam kendim için hazırlandım'

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Muş’un Malazgirt ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü kutlandı.

Malazgirt Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen program, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki'nin çelenk sunumuyla başladı. Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korunarak saygı duruşunda bulunulmasıyla program sona erdi.

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