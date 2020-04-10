Muş Belediyesinden fidan dikim çalışması

Muş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, havaların ısınmasıyla harekete geçerek kent genelindeki fidan dikim çalışmalarını başlattı.

Muş Belediyesi yeni tip korona virüsle mücadele çalışmalarının yanı sıra mevsimsel faaliyetlerini de aksatmadan sürdürüyor. İlkbaharın gelişi ile parkların temizliğini yapan Muş Belediyesi ekipleri, yeşillendirme çalışmalarına da başladı. Ekipler, geçtiğimiz yıllarda hizmete açılan ve geniş alan kapasitesi ile Muşlulara yeni bir nefes olan Lale Vadisi ve Göletli Parklarda ağaç dikimi yaptı. Ekipler, ağır kış şartlarından kuruyan ağaçların yerine yeni fidanlar dikerken, mevcut ağaçların bakımını da yapıyor. Ağaç dikim çalışmalarının yanı sıra ekipler, Göletli Park’taki yapay göletin temizliğini de yaptı.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, havaların ısınması ile kışın tahribatlarının giderilmeye başlandığını ve yeşillendirme çalışmalarının yapıldığını belirtti. Başkan Asya, “Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarımız aralıksız devam ederken, rutin hizmetlerimizi de aksatmamaya gayret gösteriyoruz. Havaların ısınması ile kent genelindeki temizlik çalışmalarımızın yanı sıra parklarımızda yeşillendirme çalışmalarını da başlattık. Ekiplerimiz kuruyan ağaçların yerine yenilerini dikerken mevcut yeşil alanların da bakımını sürdürüyor. Bu tür çalışmalarımızı düzenli olarak devam ettireceğiz. Temennimiz ve dileğimiz, içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı sürecin bir an önce geçmesidir” dedi.

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