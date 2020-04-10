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DSİ’nin Muş yatırımları devam ediyor

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Muş'a yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ’nin Muş yatırımları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Muş’a yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.
DSİ’den yapılan açıklamada, Doğu Anadolu Bölgesinin ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Muş’ta ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda önemli yatırımlar yapıldığı belirtildi. Hasretle beklenen ve yaklaşık 2.9 milyar metreküp su biriktirme hacimli Alparslan 1 Barajının hizmete alındığını ifade edilen açıklamada, “Son 17 yılda tamamlanan 4 sulama tesisi ile 85 bin 441 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece Muş topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 32 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık. Muş'ta Murat Nehri üzerine inşa edilen Alparslan2 Barajı, elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra 78 bin 210 hektar arazinin sulamasında da kullanılarak 78 bin 210 hektar arazi suyla buluşturulacak. MuşVarto yolu ile Akpınar ve Dumlusu köyleri arasında inşaatı yükselen Alparslan2 Barajı sayesinde, yıllık 862 milyon 270 bin kwh elektrik enerjisi üretilerek, Muş Ovası'nda 78 bin 210 hektar arazi suyla buluşturulacak. Bu sayede, Muş Ovasında katma değeri yüksek ürünler yetiştirilerek kentteki ekonomik refahın da yükseltilmesi sağlanacak” denildi.
Muş için sulamanın öneminin çok büyük olduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:
“Bunun için toplamda 170 bin 560 dekar araziyi sulayacak olan Muş Ovası Sulaması 1 Kısım, Malazgirt Karahasan Barajı sulaması ve Muş Bulanık Mollakent Göleti sulaması ile 3 adet sulama tesisi ihale safhasındadır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Muş ilimiz zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır. 2011 yılında hizmete alınan Muş İçmesuyu Haznesi ve bağlantıları tesisi ile Muş şehir merkezine, 2014 yılında hizmete alınan Muş Merkez Yaygın Beldesi İçmesuyu Haznesi ile Yaygın beldesine menba kalitesinde içme suyu sağladık.”

“Muş için taşkın koruma tesislerinin önemini biliyoruz”
Muş’ta son 17 yılda tamamlanan en büyük taşkın koruma tesisinin Karasu yatak ıslahı olduğuna değinilen açıklamada, “Muş Karasu Yatak Islahı, Muş Ovası sulamasının ana tahliye kanalını oluşturmak, drenajını sağlamak ve ovada meydana gelen taşkınları önlemek amacıyla yapılan çalışma ile her yıl Muş Ovasında meydana gelen sel felaketleri önlenmiş oldu. Ayrıca Muş ilinde taşkın riskini azaltmak için de son 17 yılda tamamlanan 39 adet taşkın koruma tesisi ile 62 yerleşim yeri ve 150 bin dekar arazinin taşkın kontrolü sağlandı. 3 adet taşkın koruma tesisinde ise inşaat çalışmaları devam etmektedir” denildi.
Muş içme suyu tesisi ve Muş içme suyu arıtma tesisi proje çalışmalarının da devam ettiği belirtilen açıklamada, “Muş içme suyu tesisleri işi kapsamında, Muş ili ve 52 civar yerleşimin 2050 yılı için ön görülen 421 bin nüfusun içmekullanma suyunun iletilmesi için içme suyu tesisleri proje çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Muş içme suyu arıtma tesisi işi kapsamında Arıncık regülatöründen (Murat Nehri) alınan ham suyu arıtarak ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’ esaslarına uygun içme suyu sağlayacak 150 bin m3/gün kapasiteli arıtma tesisinin proje çalışmaları da devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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