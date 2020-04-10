Muş'ta 1 kişinin koronavirüs çıktığı köy, karantinaya alındı

<br>Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'un Malazgirt ilçesine bağlı İyikomşu köyünde oturan bir kişinin yapılan covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu, köy karantinaya alındı. <br>Malazgirt ilçesine bağlı İyikomşu köyünde rahatsızlanan bir kişiye yapılan covid-19 testi pozitif çıktı. Bu kişinin köy içi temasının yoğun olması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu 14 gün karantina kararı verdi. İyikomşu köyüne yönelik alınan karantina kararı sonrası köye giriş-çıkışlar yasaklandı. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL<br>2020-04-10 16:38:23<br>
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