Karantina nöbetindeki jandarma yaralı kızıl şahin buldu

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

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<br>Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ´ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köyde devriye yapan jandarma ekipleri, yaralı halde bulduğu kızıl şahini Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.<br>Muş'un Korkut ilçesi Güneyik köyünde, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina nedeniyle bölgede jandarma ekipleri devriye görevini sürdürürken, yol kenarında yaralı kızıl şahin buldu. Jandarma, kuşu zarar görmemesi için muhafaza altına aldı. Bulunan yaralı şahin gerekli tedavilerinin yaptırılması ve tekrar doğaya kazandırılması için jandarma ekiplerince, Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL<br>2020-04-10 18:42:53<br>

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