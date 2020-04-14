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MŞÜ öğretim üyesinden umut vaat eden TÜBİTAK projesi

İHA

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Varto Meslek Yüksekokulundan (MYO) Dr. Öğretim Üyesi Yalçın Kalkan tarafından geliştirilen "Rayleigh Saçılmasından Faydalanarak Gazlı Detektörlerde İyonik Küme Boyutunun Tespit Edilmesi" projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmeye değer görüldü.

MŞÜ öğretim üyesinden umut vaat eden TÜBİTAK projesi

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Varto Meslek Yüksekokulundan (MYO) Dr. Öğretim Üyesi Yalçın Kalkan tarafından geliştirilen "Rayleigh Saçılmasından Faydalanarak Gazlı Detektörlerde İyonik Küme Boyutunun Tespit Edilmesi" projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmeye değer görüldü.
Akademik anlamda ses getirecek projenin birçok soruna çözüm üretmesi ve MŞÜ’yü bu alanda söz sahibi bir konuma getirmesi bekleniyor. Daha önce “TÜBİTAK 1512 BİGG” kapsamında yürütücü olarak sunduğu “Erken Uyarı Sistemine Sahip Yangın Algıcı Tasarımı ve İmalatı” başlıklı projesi başarılı bulunarak TÜBİTAK tarafından desteklenen Dr. Öğretim Üyesi Yalçın Kalkan, yeni bir başarıya daha imza attı. Dr. Öğretim Üyesi Kalkan’ın yürütücü olarak “TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme” programına sunmuş olduğu "Rayleigh Saçılmasından Faydalanarak Gazlı Detektörlerde İyonik Küme Boyutunun Tespit Edilmesi" başlıklı projesi, “Matematik Fizik Araştırma Destek Grubu” tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunarak desteklenmeye değer görüldü. Tamamen Kalkan tarafından geliştirilen proje ile iyonik kümelerin boyutlarının basınca, sıcaklığa, nem oranına, detektör hacmindeki konuma bağlı olarak deneysel sonuçların elde edilebilmesi durumunda oluşan problemin çözülmesi amaçlanıyor. Ayrıca ilgili simülasyon programlarının bu sonuçlara göre güncellenebilmesi ve probleme dayalı çözümler geliştirilebilmesi de hedefler arasında yer alıyor. Proje sonucunda elde edilecek verilerin literatürdeki yerini alması, “Garfield++ Simülasyon Programı Sorumlusu” Dr. Rob Veenhof ile yapılacak ortak çalışmalar kapsamında projenin güncellenmesi ve belirlenen iyonik küme boyutlarına göre çözüm geliştirme yoluna gidilmesi de projenin diğer kazanımları olarak öne çıkıyor.
Varto MYO Dr. Öğretim Üyesi Arif Kösemen ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arslan Ünal’ın araştırmacı olarak katkıda bulunacağı proje kapsamında yüksek lisans öğrencisi Ayşe Nur Mutlu da projede bursiyer araştırmacı olarak görev alacak ve tezini proje konusu üzerinden yapılandıracak.
Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, genç akademisyenlerle gurur duyduğunu ifade ederek, “Genç akademisyenlerimizin CERN ile yaptıkları çalışmalardan sonra imza attıkları bu başarı sayesinde inşallah üniversitemizin adı çok daha önemli mahfillerde seslendirilecek. Bu proje vesilesiyle üniversitemize kazandırılacak ekipmanlar da bu kardeşlerimizin ardından gelecek diğer araştırmacıların kullanımına açılacak. Aynı ekibin yürüttüğü ve ilimiz açısından çok önemli bir başka projemizin de yakın zamanda kabul edilmesini bekliyoruz. Bu projenin kabulü halinde hem üniversitemize hem ilimize hem de son dönemde sağlık alanında ülke çapında şahit olduğumuz seferberliğe hayati katkıları olacak önemli bir yatırımı ilimize getirmiş olacağız” dedi.

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