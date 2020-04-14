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Muş’ta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

İHA

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, bir kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Muş’ta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş’ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, bir kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığınca alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda, silah ve mühimmat kaçakçılığı kapsamında icra edilen operasyonda, 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 6 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 214 adet tabanca fişeği, 231 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 16 adet av tüfeği kartuşu, 7 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 10 adet tabanca şarjörünün ele geçirildiği kaydedildi.
Yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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