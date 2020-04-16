Bulanık’ta korana virüsüne karşı tedbirler

Muş'un Bulanık Belediyesi, korona virüsüne karşı halkın yoğun olarak kullandığı alanlara el dezenfektan istasyonları yerleştirdi.

İlçe genelinde korona virüs tedbirlerine karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdüren Bulanık Belediyesi; halkın yoğun olduğu alanlarla resmi kurumlar ve bankaların önlerine el dezenfektan istasyonları bıraktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, vatandaşları korona virüs tehlikesinden korumak için çalıştıklarını belirterek, “Öncelikle sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için Vefa Sosyal Destek Grubunu kurduk. Personellerimiz 24 saat boyunca görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorlar. Bunun yanında Sağlık Bakanlığımızın duyuruları kapsamında ilçemizin temizliğine özen gösteriyoruz. Caddelerimizi köpüklü ve tazyikli suyla yıkıyoruz. Gerekli ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde gönüllü kursiyerlerimiz maske üretimlerine devam ediyor. Son olarak resmî kurumlar, PTT ve bankaların önünde yoğunluk oluşturan vatandaşlarımız için 10 adet el dezenfektan istasyonu kurarak gerekli hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. İlçe olarak bilinçli bir şekilde salgını atlatana kadar mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

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