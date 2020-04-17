Muş’ta bir köy daha karantinaya alındı

Muş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında bir köyün daha karantinaya alındığı bildirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs testinin pozitif çıkması ve köy içi temasın çok yoğun olduğunun anlaşılması nedeniyle; Korkut ilçesi Yolgözler köyünün İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün karantina altına alındığı bildirildi.
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