Muş’ta bir köy daha karantinaya alındı

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Muş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında bir köyün daha karantinaya alındığı bildirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs testinin pozitif çıkması ve köy içi temasın çok yoğun olduğunun anlaşılması nedeniyle; Korkut ilçesi Yolgözler köyünün İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün karantina altına alındığı bildirildi.

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