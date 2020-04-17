Muş'ta 1 köy karantinaya alındı

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<br>Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)MUŞ'un Korkut ilçesine bağlı Yolgözler köyü, koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.<br>Muş Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Korkut ilçesine bağlı Yolgözler köyü, Covid-19 pozitif vakası çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alınmıştır" denildi. <br>Muş'ta daha önce de merkeze bağlı Karaağaçlı Beldesi ile Yazla, Alagül, Güneyik, Yazbaşı, Demirkapı ve İyikomşu köyleri karantinaya alınmıştı. Yazla ve Alagül köylerindeki karantina, 14 gün sonra sonlandırılmıştı.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Mehmet Aydın<br>2020-04-17 12:22:43<br>

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