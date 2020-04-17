Muş'ta koronavirüsü yenen 4 kişi taburcu oldu

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<br>Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta, koronavirüs tedavisi tamamlanan 3'ü kadın 4 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu oldu.<br>Muş'ta, koronavirüs salgınına yakalanan 4 kişi, Muş Devlet Hastansi'ndeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Koronavirüsü yenerek sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden ayrılan vatandaşlar, yeniden sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Hastanede tedavi gören bazı vatandaşlar da alkışlarla taburcu olan kişileri cep telefonları ile görüntüledi.<br>Koronavirüsü yenerek taburcu olan vatandaşlar, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.DHA-Sağlık Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL<br>2020-04-17 20:53:41<br>

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