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Muş Valisi Gündüzöz: “Sosyal medyadaki ifadeler kesinlikle Muş Valisi olarak bana ait değildir”

İHA

Muş Valisi İlker Gündüzöz, bazı sosyal medya hesapları üzerinden sağlık çalışanlarıyla ilgili yapılan aslı olmayan ifadelerin kendisine ait olmadığını bildirdi.

Muş Valisi Gündüzöz: “Sosyal medyadaki ifadeler kesinlikle Muş Valisi olarak bana ait değildir”

Muş Valisi İlker Gündüzöz, bazı sosyal medya hesapları üzerinden sağlık çalışanlarıyla ilgili yapılan aslı olmayan ifadelerin kendisine ait olmadığını bildirdi.
Muş Valisi İlker Gündüzöz, yaptığı yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından Muş Valisi olan şahsıyla ilgili hekimlere aslı olmayan ve Muş Valisinin söylemi olduğu iddia edilen bir ifade üzerinden tezviratta bulunulduğunu üzülerek öğrendiğini ifade etti. Bu şekildeki ifadelerin kesinlikle Muş Valisi olarak kendisine ait olmadığını vurgulayan Vali Gündüzöz, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Araştırmadan, ideolojik ve yanlı bir bakışla şahsımı ve valilik müessesesini hedef alan yaklaşımı hayretle karşılıyorum. Hekimlerimiz bizim baş tacımızdır. ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ diyen Atatürk’ümüzün ifadesinin önemini ve bu ifadenin mana derinliğini, yaşayarak herkes bugünlerde daha iyi anlıyordur. Eşi de bir tıp doktoru olan bendeniz, kıymetli hekimlerimizi ve tüm sağlık çalışanlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyor; işlerinde başarılar diliyorum. İyi ki varsınız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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