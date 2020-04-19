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KKTC'den Muş’a getirilen vatandaşlar yurda yerleştirildi

İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) korona virüs tedbirleri kapsamında Muş'a getirilen 175 Türk vatandaşı, sağlık kontrollerinin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

KKTC'den Muş’a getirilen vatandaşlar yurda yerleştirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) korona virüs tedbirleri kapsamında Muş’a getirilen 175 Türk vatandaşı, sağlık kontrollerinin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurduna yerleştirildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarınca yürütülen ortak çalışma sonucunda KKTC’deki Türk vatandaşları uçakla Muş’a getirildi. Muş Alparslan Havalimanı'na getirilen vatandaşlar, burada ilk olarak sağlık kontrolünden geçirilip, valizlerinin dezenfekte edilmesinin ardından polis ve jandarma eşliğinde otobüslerle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Müştakbaba Öğrenci Yurdu'na getirildi. Yurt bahçesinde karanfillerle karşılanan vatandaşlar, burada kurulan stantta kayıt işlemleri yapıldıktan sonra odalarına yerleştirildi. KKTC’den gelen vatandaşları karşılayan AFAD İl Müdürü Veysi As, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, İl Merkez Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Temiz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erol Çengelçik, havalimanı ve yurttaki organizasyonları sağladı.
Muş’ta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları Muş Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay tarafından karşılanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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