Varto Belediyesinden vatandaşa ücretsiz sabun

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Varto Belediyesinden vatandaşa ücretsiz sabun

İHA

Muş'un Varto Belediye Başkanlığınca korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara ücretsiz sabun dağıtımı yapıldı.

Varto Belediyesinden vatandaşa ücretsiz sabun

Muş’un Varto Belediye Başkanlığınca korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara ücretsiz sabun dağıtımı yapıldı.
Varto ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Korona virüsün yaygınlaşmasını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Varto Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli ve zabıta ekipleri, ilçedeki ev ve iş yerlerini tek tek ziyaret edip, Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı’nın talimatları doğrultusunda içerisinde 6 adet sabunun bulunduğu 4 bin paketi dağıttı.
Vatandaşları evlerinden çıkmamaları ve temizlik konusunda hassas olmaları için uyaran Varto Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Menduh Işık, “Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı’nın talimatıyla hazırlamış olduğumuz 4 bin paket sabunu ev ev gezerek hiçbir fark konulmaksızın tüm hanelere dağıtıyoruz. Korona virüsü nedeniyle hassas bir dönemden geçiyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Varto Belediyesi olarak hijyen malzemeleri dağıtıyoruz. Zabıta ekiplerimiz ve çalışanlarımız, vatandaşlarımızın sokağa çıkmasına gerek kalmadan evlerinden ziyaret ederek sabunlarını teslim ediyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) 186 Türk vatandaşı Muş'ta karantinaya alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 186 Türk vatandaşı Muş'ta karantinaya ...
KKTC'den Muş’a getirilen vatandaşlar yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER KKTC'den Muş’a getirilen vatandaşlar yurda ...
KKTC'den getirilen 186 kişi, Muş'taki yurtta karantinaya alındı
YEREL HABERLER KKTC'den getirilen 186 kişi, Muş'taki yurtta ...
(Görüntülü) 22 kilometre yolu 14 günde kardan temizlediler
YEREL HABERLER (Görüntülü) 22 kilometre yolu 14 günde kardan ...
KKTC’den Muş’a getirilecek vatandaşların kalacağı yurtta hazırlıklar tamamlandı
YEREL HABERLER KKTC’den Muş’a getirilecek vatandaşların kalacağı ...
4 aydır kapalı yol, 14 günde kardan temizlendi
YEREL HABERLER 4 aydır kapalı yol, 14 günde kardan temizlendi
Muş Valisi Gündüzöz: “Sosyal medyadaki ifadeler kesinlikle Muş Valisi olarak bana ait değildir”
YEREL HABERLER Muş Valisi Gündüzöz: “Sosyal medyadaki ifadeler ...
Uygulama noktalarındaki sağlık çalışanları ve polislere sıcak çorba ikramı
YEREL HABERLER Uygulama noktalarındaki sağlık çalışanları ve ...
Malazgirt’te ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı
YEREL HABERLER Malazgirt’te ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X