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Başkan Asya’dan vatandaşlara maske

İHA

Muş Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Belediye Başkanı Feyat Asya da bizzat vatandaşlara maske dağıtarak uyarılarda bulundu.

Başkan Asya’dan vatandaşlara maske

Muş Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Belediye Başkanı Feyat Asya da bizzat vatandaşlara maske dağıtarak uyarılarda bulundu.
Belediye Başkanı Feyat Asya, İstasyon Caddesi güzergahında vatandaşlara maske dağıttı. Maske dağıtımı sırasında vatandaşlara korona virüs salgını hakkında uyarılarda bulunan Başkan Asya, hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini söyledi. Şehrin birçok noktasında Muş Belediyesi tarafından kurulan ücretsiz maske dağıtım stantlarını ziyaret eden Başkan Asya, görevlilere kolaylıklar dilerken vatandaşlara da bu süreçte kurallara uymalarını istedi. Başkan Asya, “Muş Belediyesi olarak bir ayı aşkın bir süredir kendi sorumluluk alanımız çerçevesinde korona virüs ile mücadele ediyoruz. Bir taraftan ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımızı sürdürürken diğer yandan valiliğimiz öncülüğünde yapılan çalışmalarda yer alarak insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamanın gayretindeyiz. Bugün de vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımı yapıyoruz. Vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Buna rağmen kamu kurumlarda görevli olanlar, faaliyetleri kısıtlanmayan esnafımız ve bunların dışında çeşitli sebeplerle dışarıda olmak zorunda olan vatandaşlarımıza bu hizmetimizi sunuyoruz. Gerekli uyarılarda bulunuyoruz. İnşallah birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, yetkililerimizin de uyarılarını dikkate alıp uygulayarak bu zorlu süreci atlatırız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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