Muş'ta koronavirüsü yenen 11 kişi, alkışlarla taburcu edildi

<br>Muhammed Sami MARAL/MUŞ (DHA)MUŞ´ta, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 11 kişi, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.<br>Muş Devlet Hastanesi´nde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) test sonuçları pozitif çıkan 11 hastanın tedavisi tamamlandı. Geçen gün sağlıklarına kavuşan 4 hastanın ardından sağlıklarına kavuşan 11 hasta daha bugün doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.<br>Anne ve babası koronavirüs hastalığına yakalanan Muhammed Aykut, babasının sağlığına kavuştuğunu ve annesinin tedavisinin devam ettiğini belirtti. Aykut, ''Annem ve babam üç aydır İstanbul´daydı. Üç hafta önce ise Muş´a geldiler. 7 gün öncesinde rahatsızlanınca hastaneye getirdik. Babam bugün taburcu oldu, annem de inşallah en kısa zamanda taburcu olur" diye konuştu. <br>Sağlığına kavuşan 11 hastadan biri olan Mehmet Şerif Aykut (65) ise, ''Sağlıkçılarımız bizlere güzel hizmet verdiler. Çok iyi baktılar. Devletimiz var olsun, büyüklerimiz ve sağlıkçılarımız sağ olsun" dediDHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL<br>2020-04-20 18:14:30<br>
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