(Görüntülü) Muş'ta Covid-19 tedavisi tamamlanan 11 kişi alkışlarla taburcu edildi

<br>MUŞ?ta, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edilen 11 kişi, hastaneden alkışlarla uğurlandı.<br>Muş Devlet Hastanesi?nde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) test sonuçları pozitif çıkan 11 hastanın tedavisi tamamlandı. Geçtiğimiz gün sağlıklarına kavuşan dört hastasının ardından sağlıklarına kavuşan 11 hasta daha bugün doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.<br>Anne ve babası Covid-19 hastalığına yakalanan Muhammed Aykut, babasının sağlığına kavuştuğunu ve annesinin tedavisinin devam ettiğini belirtti. Aykut, ?Annem ve babam üç aydır İstanbul?daydılar. Üç haftadır da Muş?a geldiler ve iki hafta boyunca hastalandılar. 7 gün öncesinde hastaneye getirdik. Annem ve babam ikisi de aynı hastalıkta, babam bugün taburcu oldu. Annem de inşallah en kısa zamanda taburcu olur" diye konuştu. <br> <br>Sağlığına kavuşan 11 hastadan biri olan Mehmet Şerif Aykut (65) ise, ?Sağlıkçılarımız bizlere güzel hizmet verdiler. Çok iyi baktılar. Devletimiz var olsun, büyüklerimiz ve sağlıkçılarımız sağ olsun" dediDHA-Genel Türkiye-Muş <br>2020-04-20 21:33:24<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-