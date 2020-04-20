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(Görüntülü) Muş'ta Covid-19 tedavisi tamamlanan 11 kişi alkışlarla taburcu edildi

DHA

MUŞ?ta, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edilen 11 kişi, hastaneden alkışlarla uğurlandı. Muş Devlet Hastanesi?nde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) test sonuçları pozitif çıkan 11 hastanın tedavisi tamamlandı. Geçtiğimiz gün sağlıklarına kavuşan dört hastasının ardından sağlıklarına kavuşan 11 hasta daha bugün doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi. Anne ve babası Covid-19 hastalığına yakalanan Muhammed Aykut, babasının sağlığına kavuştuğunu ve annesinin tedavisinin devam ettiğini belirtti. Aykut, ?Annem ve babam üç aydır...

(Görüntülü) Muş'ta Covid-19 tedavisi tamamlanan 11 kişi alkışlarla taburcu edildi

<br>MUŞ?ta, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edilen 11 kişi, hastaneden alkışlarla uğurlandı.<br>Muş Devlet Hastanesi?nde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) test sonuçları pozitif çıkan 11 hastanın tedavisi tamamlandı. Geçtiğimiz gün sağlıklarına kavuşan dört hastasının ardından sağlıklarına kavuşan 11 hasta daha bugün doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.<br>Anne ve babası Covid-19 hastalığına yakalanan Muhammed Aykut, babasının sağlığına kavuştuğunu ve annesinin tedavisinin devam ettiğini belirtti. Aykut, ?Annem ve babam üç aydır İstanbul?daydılar. Üç haftadır da Muş?a geldiler ve iki hafta boyunca hastalandılar. 7 gün öncesinde hastaneye getirdik. Annem ve babam ikisi de aynı hastalıkta, babam bugün taburcu oldu. Annem de inşallah en kısa zamanda taburcu olur" diye konuştu. <br>    <br>Sağlığına kavuşan 11 hastadan biri olan Mehmet Şerif Aykut (65) ise, ?Sağlıkçılarımız bizlere güzel hizmet verdiler. Çok iyi baktılar. Devletimiz var olsun, büyüklerimiz ve sağlıkçılarımız sağ olsun" dediDHA-Genel Türkiye-Muş <br>2020-04-20 21:33:24<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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