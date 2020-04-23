Tunç kardeşlerden `Biz Bize Yeteriz Türkiyem´ kampanyasına destek

<br>Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) MUŞ´ta, Elif Azra (4) ve Muhammed İsa (3) kardeşler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası´na bağışladı.<br>Yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadeleye destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı bağış kampanyasına, Muş´tan Elif Azra ve Muhammed İsa kardeşler kumbaralarında biriktirdikleri 460 liralık harçlıklarıyla destek oldu.<br>Evden çıkamadıkları için `155 Alo Polis İmdat´ hattını arayarak kumbaralarını bağışlamak istediklerini belirten Tunç kardeşler, polis ekiplerinin kendilerine yardımcı olmalarını istedi.<br>Tunç kardeşler, kumbaralarında biriktirdikleri 460 TL ile evlerindeki Ay Yıldızlı Türk Bayrağı´nı eve gelen Muş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube ekiplerine tutanakla teslim etti.<br>`HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI´<br>Çocuklarıyla gurur duyduğunu belirten baba Asım Tunç (43), bu dar günde herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Asım Tunç, "Koronavirüs hastalığı çıktığından beri evdeyiz. Evden çıkamadığımız için tabii ki televizyon izliyoruz. Haberleri izlerken çocuklarım `baba bizlerde kumbaramızı devlete nasıl bağışlarız´ diye çok ısrar ettiler. Kızım evden çıkamadığımız için polisleri aradı. Sağ olsun polislerde hiç zaman kaybetmeden geldiler. Kumbarayı teslim ettik kendilerine, Allah razı olsun. Allah devletimizin eksikliğini vermesin" diye konuştu.<br>Öte yandan polis memurları, çocukların paralarını sayarak tutanak altına alıp, bankadaki işlemlerin tamamlanması ile dekontu getirip Tunç ailesine teslim etti. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL<br>2020-04-23 09:35:52<br>

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