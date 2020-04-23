Muş’un en işlek caddesi Ramazan ayında yaya ve araç trafiğine kısıtlanıyor

– Muş İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüsle mücadele kapsamında Atatürk Bulvarı İstasyon Caddesi’nin Ramazan ayı boyunca 21.0005.00 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılmasına karar verdi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Ramazan ayının süregelen gelenekselliği çerçevesinde sürdürülecek davranış ve etkinliklerin korona virüs ile mücadele kapsamında bugüne dek alınan tedbirlerle azalan sosyal hareketliliği artırabileceği, bu durumun salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturacağı belirtildi. Ramazan ayı boyunca özellikle iftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşların dışarıya çıkıp sosyal mesafe kuralını göz ardı edebilecekleri değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, “Atatürk Bulvarı İstasyon Caddesi’nin (yapımı devam eden İmamı Şafi Camisinden Muş Ziraat Bankasına Merkez Şubesine kadar) Ramazan ayı boyunca 21.0005.00 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılmasına karar verilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.