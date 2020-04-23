Muş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

<br>Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta yaşayan vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu, balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okuyarak yaşadı. <br>Kent merkezindeki Hürriyet Mahallesi'nde bulunan ve ay -yıldızlı Türk bayraklarıyla donatılan sitenin sakinleri, balkon ve pencelere çocuklarıyla çıkıp, Türk bayrakları salladı ve 23 Nisan şarkıları okudu. Site önünde toplanan ve sosyal mesafe kuralına dikkat eden çocukların da eşlik ettiği etkinlik kapsamında, mahalle çocukları hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Polis ekiplerinin de çocukları yalnız bırakmadığı etkinlikte, aileler de İstiklal Marşı´nın okunmasına eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Muş Muhammed Sami MARAL<br>2020-04-23 22:43:00<br>

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