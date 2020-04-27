Muş lalelerini ziyarete 'koronavirüs' engeli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Muş lalelerini ziyarete 'koronavirüs' engeli

DHA

Mehmet AYDINMuhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) MUŞ'un simgesi kırmızı laleler ile Muş Ovası, bahar aylarında kırmızıya büründü. Nisan ayının sonlarına doğru açan ve 15 gün canlı kalan kırmızı laleler, koronavirüs nedeniyle ziyaretçiler tarafından bu yıl yerinde görülemeyecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce 2015 yılında 'Muş 1071' ismi ile tescillenen Muş laleleri, açtı. Havaların ısınmasıyla Muş Ovası'nda açan laleler, her yeri kırmızıya bürüdü. Kırmızı laleler, karlı dağlarla güzel görüntüler oluşturdu. Canlılığı yaklaşık 15 gün olan Muş...

Muş lalelerini ziyarete 'koronavirüs' engeli

<br>Mehmet AYDINMuhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) MUŞ'un simgesi kırmızı laleler ile Muş Ovası, bahar aylarında kırmızıya büründü. Nisan ayının sonlarına doğru açan ve 15 gün canlı kalan kırmızı laleler, koronavirüs nedeniyle ziyaretçiler tarafından bu yıl yerinde görülemeyecek.<br>Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce 2015 yılında 'Muş 1071' ismi ile tescillenen Muş laleleri, açtı. Havaların ısınmasıyla Muş Ovası'nda açan laleler, her yeri kırmızıya bürüdü. Kırmızı laleler, karlı dağlarla güzel görüntüler oluşturdu. Canlılığı yaklaşık 15 gün olan Muş laleleri, koronavirüs nedeniyle ziyaretçiler tarafından bu yıl yerinde görülemeyecek.<br>BERCE Alparslan Tarım İşletmesi'nin güvenlik şefi Salih Ongür, lalelerin, halkın ziyaretine koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldığını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Mehmet AYDINMuhammed Sami MARAL<br>2020-04-27 11:22:03<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) lalelerine koronavinüs engeli
YEREL HABERLER (Görüntülü) lalelerine koronavinüs engeli
Muş’ta lale tarlaları boş kaldı Muş Lalesi’ne Korona virüs engeli
YEREL HABERLER Muş’ta lale tarlaları boş kaldı Muş Lalesi’ne Korona ...
Gönüllü gençlerden ihtiyaç sahiplerine yardım
YEREL HABERLER Gönüllü gençlerden ihtiyaç sahiplerine yardım
Malazgirt ovasında 50 bin dekarlık ekili alan sular altında kaldı
YEREL HABERLER Malazgirt ovasında 50 bin dekarlık ekili alan sular ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X