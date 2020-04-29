Muş’ta bir köy daha karantinaya alındı

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Muş’ta korona virüs salgını nedeniyle bir köy karantinaya alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Ziyaret köyünde karantina uygulandığı belirtilerek, “Korona virüsün pozitif çıkması ve köy içi temasın çok yoğun olduğunun anlaşılması nedeniyle Ziyaret köyü, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün karantina altına alınmıştır” denildi.

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