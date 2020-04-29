Muş´ta Ziyaret köyü karantinaya alındı 

<br>Muhammed MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, Ziyaret köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. <br>Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Covid-19 testi pozitif çıkan vaka olması ve köy içi temasın çok yoğun olduğunun anlaşılması nedeniyle Ziyaret köyü, Muş İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün karantina altına alınmıştır" denildi.<br>Muş'ta geçen mart ayında da merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi ile Yazla, Alagül, Güneyik, Yazbaşı, Demirkapı ve İyikomşu köyleri karantinaya alındı. Bu yerlerdeki karantina uygulaması, 14 günün sonunda kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL<br>2020-04-29 12:13:57<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-