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Başkan Asya’dan kurtuluş mesajı

İHA

Başkan Asya’dan kurtuluş mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Asya, kurtuluş günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu’ya, Malazgirt Zaferi’yle tarihe adını yazdıran Muş'un, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü kutlu olsun” dedi.
“Milletimiz vatan sevgisi ve bağımsızlık inancından taviz vermeden ordusuyla tek yürek, tek vücut olmanın verdiği güçle eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergileyerek hürriyetine sahip çıkmıştır” diyen Başkan Asya, “Milletçe şehitlerimizin bize bıraktıkları kutsal emaneti şükranla dolu bir şuurla korumak ve daha yükseklere taşımaktaki kararımız her geçen gün artmaktadır. Tarihimizdeki zaferler, bir bütün olarak birbirinin devamıdır. Bu toprağın insanları olarak, tarihin her devrinde kahramanlık destanları yazdık ve bu toprakları hep birlikte vatan edindik. İnancımızdan ve değerlerimizden aldığımız güçle, tarih boyunca eşsiz zaferler kazandık. Anadolu’nun bizden başka hiç kimseye vatan olamayacağını sayısız kere ispat ettik. Unutulmamalıdır ki, topraklarımıza göz diken işgalcilere karşı verdiğimiz bağımsızlık mücadelesi, tarih yolculuğumuzdaki şeref levhalarımızdır. Bütün olumsuzluklara rağmen ecdadımız, tarihte eşine az rastlanan kahramanlık örnekleri göstererek bağımsızlığına sahip çıktı. Bugün kendilerini büyük bir gururla yad ettiğimiz o aziz ve asil ecdadımız, yiğitçe direnerek bu toprakları bizim için ebedi yurt haline getirdi. Bu duygu ve düşüncelerle, Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutluyor, şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. İçinde bulunduğumuz mübarek ayların barışın, huzurun ve esenliğin müjdecisi olmasını diliyorum. Ülke olarak mücadelesini verdiğimiz korona virüs salgının en kısa sürede bitmesini de bu vesile ile bir kez daha temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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