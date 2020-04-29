Muş Emniyet Müdürlüğünden düşman işgalinden kurtuluş klibi

Muş Emniyet Müdürlüğü, 30 Nisan Muş’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle bir klip hazırladı.
Muş İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan klibin ilk bölümünde Anadolu’nun kapılarının Türklere açıldığı ilk kapı olan Malazgirt Anıtı yer alıyor. Sultan Alparslan’ın at üzerindeki görüntüsünün işlendiği klipte, Muş Ovası, laleler, gelenek, görenek, tarım, hayvancılık, halk oyunları ve değerlerine yer verildi.
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