Muş'ta bir sokak karantinaya alındı

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Muş'un Sungu beldesindeki bir sokak korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs pozitif çıkması ve temasın çok yoğun olduğunun anlaşılması nedeniyle Sungu beldesindeki Şehit Yücel Kurtoğlu Mahallesi 404. Sokağın İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün karantina altına alındığı belirtildi.

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