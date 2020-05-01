Muş’ta iki köy karantinaya alındı

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Muş’ta korona virüsü nedeniyle iki köy karantinaya alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “Korona virüs pozitif vaka çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile merkeze bağlı Aligedik ve Aydoğan köyleri 14 gün süre ile karantinaya alınmıştır” denildi.

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