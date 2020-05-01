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Muş’ta iki köy karantinaya alındı

İHA

Muş'ta korona virüsü nedeniyle iki köy karantinaya alındı.

Muş’ta iki köy karantinaya alındı

Muş’ta korona virüsü nedeniyle iki köy karantinaya alındı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “Korona virüs pozitif vaka çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile merkeze bağlı Aligedik ve Aydoğan köyleri 14 gün süre ile karantinaya alınmıştır” denildi.

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