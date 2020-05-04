Muş’ta 3 yerleşim yeri karantinaya alındı

Muş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında 3 yerleşim yeri karantinaya alındı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez Yazla köyü ile Malazgirt ilçesi Kunuca köyü ve Kazgöl köyüne bağlı Dedeağaç mezrasında korona virüs (Kovid19) vakası görüldüğü kaydedildi. Köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile adı geçen iki köy ve bir mezranın 14 gün süre ile karantinaya alındığı kaydedildi.
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