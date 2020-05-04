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Muş Belediyesi altyapı çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor

İHA

Muş Belediyesi altyapı çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor

Muş Belediyesinin önemli projeleri arasında yer alan ve kent için hayati önem arz eden altyapı çalışmaları hava şartlarının elverişli olması ile yeniden başlatıldı.
Geçtiğimiz yıllarda uygulamaya alınan içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları bu yıl kaldığı yerden devam ediyor. Su kesintilerinin yaşanmaması ve vatandaşların bu konuda mağdur olmaması için hassasiyetle yürütülen çalışmaların bu yıl tamamlanması hedefleniyor. Şehir merkezinin yüzde 80’ini aşkın bir bölümünün yer altı hatlarının yenilendiği Muş’ta, bu yıl Muratpaşa ve Kale mahallelerinde kalan çalışmaların tamamlanması planlanıyor. Ekipler, bugünlerde Kültür, Hürriyet gibi mahallelerde geçen yıllardan kalan eksiklikleri gidermek için çalışmalarını başlattı.
Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “İlimizin içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamını yenilemek üzere uygulamaya aldığımız altyapı projemizi bu yıl da kaldığımız yerden başlatıyoruz. İlimiz için büyük bir önem arz eden projemizi bu yıl tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” dedi.
Projenin önemli kısmının geçen yıllarda tamamlandığını anımsatan Başkan Feyat Asya, “Hürriyet, Cumhuriyet, Eski Erzurum ve İstasyon caddeleri gibi yoğun kullanılan güzergahlardaki kazı ve döşeme çalışmalarını geçen yıllarda tamamladık. Aynı şekilde şehrin büyük bir bölümünün hatları yenilendi. Şehir merkezinde geçen yıllardan kalan bazı bölgelerdeki eksiklikler giderilecek. Aynı şekilde Kale ve Muratpaşa mahallelerindeki hatlar yenilenecek. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının tamamlandığı bölgelerde devreye alınmasını planlıyoruz. İçme suyu hatlarında ise tüm çalışmanın tamamlanması gerekiyor. Aynı zamanda altyapı çalışmalarını tamamladığımız bölgelerin üstyapısını yapmanın hazırlığındayız. Etap etap şehrimizi güzelleştireceğiz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini hizmetlerimizle yükselteceğiz. Dileğimiz ve temennimiz tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının bir an önce sona ermesi. Sağlık her şeyden önce gelir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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