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Muş´ta 7 köy, bir mezra ve bir mahalle karantina altında 

DHA

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında, 3 yerleşim yeri daha karantinaya alındı. Karantinadaki toplam 7 köy, bir mezra ve bir mahalledeki denetimler sürüyor. Kentte, yeni tip koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında 29 Nisan'da merkeze bağlı Ziyaret ve Elçiler köyü, 30 Nisan'da Boyuncuk köyü ile Sungu beldesindeki Şehit Yücel Kurtoğlu Mahallesi 404´üncü sokak, 1 Mayıs tarihinde merkeze bağlı Aligedik ve Aydoğan köyü karantinaya alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bugün de merkeze bağlı Yazla köyü, Malazgirt ilçesi Kunuca...

Muş´ta 7 köy, bir mezra ve bir mahalle karantina altında 

<br>Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında, 3 yerleşim yeri daha karantinaya alındı. Karantinadaki toplam 7 köy, bir mezra ve bir mahalledeki denetimler sürüyor.<br>Kentte, yeni tip koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında 29 Nisan'da merkeze bağlı Ziyaret ve Elçiler köyü, 30 Nisan'da Boyuncuk köyü ile Sungu beldesindeki Şehit Yücel Kurtoğlu Mahallesi 404´üncü sokak, 1 Mayıs tarihinde merkeze bağlı Aligedik ve Aydoğan köyü karantinaya alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bugün de merkeze bağlı Yazla köyü, Malazgirt ilçesi Kunuca köyü ile Kazgöl köyüne bağlı Dedeağaç mezrasında 14 gün karantina uygulanması kararlaştırıldı. <br>Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahalle ve mezra ile köylerin giriş çıkışlarını kapattı. Sıkı güvenlik önlemi alınan yerleşim yerlerinde sağlık ekipleri de virüs taramasını sürdürüyor. Konuya ilişkin olarak Muş Valiliği´nden yapılan açıklamada, Covid-19 testi pozitif çıkan vaka olması ve temasın çok yoğun olduğunun anlaşılması nedeniyle 7 köy ve bir mezra ile bir mahallenin 14 gün süreyle karantina altına alındığını bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Muş Muhammed Sami MARAL<br>2020-05-04 14:46:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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