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Varto’da muhtaç ailelere Ramazan yardımı

İHA

Muş'un Varto Kaymakamlığı ve Varto Belediye Başkanlığı tarafından muhtaç bin 50 aileye para ve gıda yardımı yapıldı.

Varto’da muhtaç ailelere Ramazan yardımı

Muş'un Varto Kaymakamlığı ve Varto Belediye Başkanlığı tarafından muhtaç bin 50 aileye para ve gıda yardımı yapıldı.
Varto Kaymakamlığı ve Varto Belediye Başkanlığı, dar gelirli 500 haneye gıda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığı ise 550 aileye para yardımı yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Avcı, “Ramazan ayı virüsten dolayı arzu ettiğimiz ve istediğimiz şekilde geçmiyor. Yinede Allah’ın izniyle bereketiyle geldi. Bizde Varto Belediyesi olarak ilçede bulunan 500 ihtiyaç sahibi aileye Ramazan ayı kolilerini hazırladık. Bugün itibarı ile dağıtmaya başladık. Aynı zamanda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığı tarafından da tüm köyler olmak üzere 550 muhtaç aileye ise nakdi Ramazan yardımı yapacağız” dedi.
Yapılan yardımlardan memnun olduğunu dile getiren Alagöz Mahallesi’nden Tahsin Tepe, "Bu Ramazan ayında fakirleri düşünen kaymakamımız ve belediye başkan vekilimizden Allah razı olsun. Kendisine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandıb
Her zaman kendisine yardım yapıldığını söyleyen Türkan Şahin adlı kadın da, emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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