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Varto’da yağmur sele neden oldu

İHA

Varto’da yağmur sele neden oldu

Muş’un Varto ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle sel meydana gelirken, tarım arazileri ise büyük zarar gördü.
Dün akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte Şerafettin Dağlarında karın erimesi sonucu Varto ilçe merkezine 15 kilometre mesafede bulunan 120 haneli ve bin nüfuslu Ölçekli köyünden geçen Bingöl Çayı ile bağlantısı bulunan Seyda Deresi taştı. Sele neden olan taşkın köyün aşağı kısmında bulunan bazı ev ve ahırları tehdit ederken, yol ve menfezleri ise tahrip etti.
Ölçekli köyünde etkili olan yağmurun sele neden olduğunu söyleyen Muhtar Süphi Sekin, “Dün akşamdan beri etkili olan yağmurun sabah saatlerinde sele dönüşmesi sonucunda köyümüz içerisinde geçmekte olan Seyda Deresi’nin coşması sonucu köyümüzde sele neden oldu. Kaymakam Beye haber vermemle köye ilçe özel idaresinden ekip geldi. Kepçe ile tehlike oluşturan kısımları doldurduk. Şimdilik yağmurun dinmesiyle suyun debisi de düşmüş durumdadır. Köyümüzün alt kısmında bulunan ev ve ahırlar tehdit altında, özellikle benim evim ve ahırım da bu bölgededir. Köyü birbirine bağlayan menfezimizi sel götürdü. Yollarımız tahrip oldu. Çok şükür can kaybımız yok. Yağmur yağarsa tehdit altında kalacağız. Şu an Bingöl Çayı üzerinde bulunan köy köprümüz de tehdit altındadır” dedi.
Selin getirdiği odunları topladığını söyleyen Kutbettin Orak ise “Köyümüzde yağan yağmur nedeniyle meydana gelen sel bazı evleri tehdit ederken, getirmiş olduğu odun parçalarını ise yakacak olarak topluyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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