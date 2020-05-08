Muş Belediye meclisi olağanüstü toplandı

Muş Belediyesi mayıs ayı olağanüstü meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen Muş Belediyesi meclis toplantısı kamu yararına çeşitli konuların görüşülüp karara bağlanması için olağanüstü toplandı. Belediye Başkanı Feyat Asya tarafından yönetilen toplantıda AK Parti ve HDP meclis üyeleri hazır bulundu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Asya, “Olağanüstü geçirdiğimiz bir süreçte olağanüstü bir meclis gerçekleştirmenin zorunluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamda bir araya gelmiş olduğumuz meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Korona virüs tedbirleri kapsamında malumunuz nisan, mayıs ve haziran aylarının meclisleri tatil edildi. Fakat bu süreçte Muş Belediyesi olarak gerekli çalışmalarımızı sürdürmeye devam ettik. Bir taraftan korona virüsle mücadele çalışmalarımız devam ederken diğer taraftan mevcut projelerimizi devam ettiriyoruz. Altyapı projemizi başlattık. Bu yıl kazı ve döşeme çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Ramazan ayı içerisinde olduğumuz için suların kesilmemesi için azami çaba sarf ediyoruz. Şu anda şehrin çeşitli bölgelerinde 5 ekip olarak altyapı çalışmaları yapılıyor” dedi.

Geçmiş yıllardan planlanan projelerin de bir bir hayata geçtiğini anımsatan Başkan Asya, “Mevcut stadyumun yerine TOKİ marifetiyle Millet Bahçesi projesi uygulanmaya başladı. Bu süreçte stadyumun yıkılması ile ilgili sosyal medyadan farklı farklı paylaşımlarla karşılaştık. Stadyumun Karasu Nehri kenarına taşınması yıllar önce alınan bir kararla uygulanmaya başlandı. Mevcut stadyumun yeşil alan olarak değerlendirilmesi de aynı dönemde görüşülmüş. Muş’a bir yatırım yapıldığında bunun üzerinden bilip bilmeden yorum yapmanın hiçbir faydası olmaz. Önemli olan ilin ve halkın kazanmasıdır. Şu anda Muş il sınırları içerisinde yapılacak herhangi bir tesise ulaşım süresi maksimum 1520 dakikalık bir mesafedir. Dolayısıyla şehrin en ücra noktasına bile kısa sürede gidilebiliyorsa yapılacak yatırımların öneminin farkına varmalıyız. Mevcut stadyumun yerine TOKİ tarafından yapılacak Millet Bahçesinin tüm yapım işlemleri tamamlandıktan sonra belediyemize teslim edilecek. Yeni stadyumun da en kısa sürede tamamlanması için gerekli çalışmaların yapılacağına ve gençlerimizin burada sportif faaliyetlerini sürdüreceklerini belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Kent meydanı projesinin ihalesini de yaptıklarını belirten Başkan Asya, ihale komisyonunun çalışmalarını devam ettirdiğini kaydederek, “Lale Vadisi, Göletli Park gibi daha önceden şehre kazandırdığımız önemli projelerle vatandaşlarımızın stres atabileceği ortamlar oluşturduk. Millet Bahçesi, Kent Meydanı projelerimizle de bu ihtiyacı önemli ölçüde karşılamış olacağız. Çar Çayı bölgesinin ıslahı ile ilgili çalışmalarımıza başladık. Özellikle dere kenarından şehir merkezine doğru yürüyüş ve bisiklet yolu yapmak üzere ilk etap çalışmamıza başladık. Ekiplerimiz bugünlerde söz konusu güzergahta çalışıyorlar. İnşallah etap etap halkımızın güzel vakit geçirebileceği alternatif güzergahlar oluşturmuş olacağız. Bugünkü toplantımızın gündemi ise kamu yararına çeşitli konuların görüşülmesi içindir. Bunlar, geçmiş yıllarda genişletme çalışmalarına başladığımız Recep Tayyip Erdoğan Bulvarının devamındaki Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde 18. Madde uygulaması, Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Yaş Sebze ve Meyve Hali bölgesinin tarım alanı dışına çıkarılması için gerekli imar tadilat değişikliği ile belediye olarak açmayı planladığımız Halk Ekmek Fabrikasının kurulması için kredi kullanım yetkisi kararlarının alınmasıdır. Bu duygularla olağanüstü meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diler, saygılar sunarım” şeklinde konuştu.

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