Muş’ta şimşekler güzel görüntüler oluşturdu

Muş’ta etkili olan sağanakla birlikte gökyüzünde çakan şimşekler ortaya güzel görüntüler çıkardı.
Muş’ta 3 günden bu yana devam eden yağmur, geceleri şimşek çakmasıyla birleşerek güzel görüntüler oluşturdu. Geceyi adeta aydınlatan şimşekler bir yandan korkuya neden olurken bir yandan da eşsiz manzaralara sahne oldu.
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