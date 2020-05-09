Muş’ta şimşekler güzel görüntüler oluşturdu

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Muş’ta etkili olan sağanakla birlikte gökyüzünde çakan şimşekler ortaya güzel görüntüler çıkardı.



Muş’ta 3 günden bu yana devam eden yağmur, geceleri şimşek çakmasıyla birleşerek güzel görüntüler oluşturdu. Geceyi adeta aydınlatan şimşekler bir yandan korkuya neden olurken bir yandan da eşsiz manzaralara sahne oldu.

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