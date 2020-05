Almanya’dan getirilen 107 vatandaş yurda yerleştirildi

Almanya’dan korona virüs tedbirleri kapsamında Muş’a getirilen 107 Türk vatandaşı, sağlık kontrollerinin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarınca yürütülen ortak çalışma sonucunda Almanya’daki Türk vatandaşları uçakla Muş'a getirildi. Muş Alparslan Havalimanı'na getirilen vatandaşlar, burada ilk olarak sağlık kontrolünden geçirilip, valizlerinin dezenfekte edilmesinin ardından polis ve jandarma eşliğinde otobüslerle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Müştakbaba Öğrenci Yurdu'na getirildi. Yurt bahçesinde güllerle karşılanan vatandaşlar, burada kurulan stantta kayıt işlemleri yapıldıktan sonra odalarına yerleştirildi. Almanya’dan gelen vatandaşları karşılayan AFAD İl Müdürü Veysi As, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur İhsan Azap, havalimanı ve yurttaki organizasyonları sağladı.

Almanya’dan getirilen vatandaşların organizasyonu ile ilgili açıklamalarda bulunan AFAD İl Müdürü Veysi As, virüs nedeniyle yurtdışıdan tahliyelerin devam ettiğini ve bugün ise Almanya’dan 107 kişilik bir kafile grubunun uçakla Muş’a intikal ettiğini söyledi. 107 kişilik grubun burada valizlerinin dezenfekte edildiğini ifade eden As, “Misafirlerimizi otobüslerle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarımıza alıyoruz. 14 gün süre ile yurtlarda kalacak olan misafirlerimizi bu sürenin sonunda memleketlerine yolcu edeceğiz” dedi.

Muş’a getirilen vatandaşlardan Hayrettin Gül ise uzun zamandan beri denizde olduklarını belirterek, “Yaklaşık 60 günden beri okyanusta karaya basmadan, limana da yanaşmadan maalesef denizin ortasında kaldık. Fakat güvenliydi. Yedi tane gemimiz var. Yedi gemimizde de herkes güvenli bir şekilde ülkelerine intikal ettiler. Geldiğimiz için mutluyuz. Sonuçta vatanımızdayız. Ben gemide barmenlik yapıyordum. Her şey yolunda gidiyordu. Herkes sağlıklı bir şekilde tatilini yapıyordu. Bir anda bu olay oldu. Biz Dubai’den Hamburg’a kadar gemi ile yolculuk yaptık” diye konuştu.

Muş'ta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları Muş Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay tarafından karşılanacak.

