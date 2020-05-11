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Muş’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İHA

Muş'ta uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Muş’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Muş’ta uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü personelleri tarafından Bitlis yolu üzerinde durdurulan ve içerisinde bir şahsın bulunduğu araçta arama yapıldığı belirtildi. Yapılan aramada, aracın ön yolcu koltuğu arka alt kısmına gizlenmiş vaziyette 3 parça halinde toplam ağırlığı 293 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği belirtilen açıklamada, “Bingöl yolu üzerinde durdurulan ve içerisinde iki şahsın bulunduğu araçta ise yapılan aramada 2 parça halinde toplam ağırlığı 169 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Yakalanan toplam üç şahıs hakkında ‘Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti Yapmak’ suçundan adli işlem başlatılmış ve şahıslar adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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