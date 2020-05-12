Bulanık’ta ‘Hemşireler Günü’ etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bulanık’ta ‘Hemşireler Günü’ etkinliği

İHA

– Muş'un Bulanık Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadrettin Arslan, '12 Mayıs Hemşireler Günü' nedeniyle hastanedeki hemşirelerin gününü kutladı.

Bulanık’ta ‘Hemşireler Günü’ etkinliği

– Muş’un Bulanık Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadrettin Arslan, ‘12 Mayıs Hemşireler Günü’ nedeniyle hastanedeki hemşirelerin gününü kutladı.
Küresel salgınla mücadele edilen şu günlerde fedakarca ve özverili bir şekilde görevinin başında olan hemşireleri birimlerinde ziyaret eden Bulanık Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadrettin Arslan ve ekibi, onların günlerini kutlayarak çeşitli hediyeler verdi. Başhekim Dr. Sadrettin Arslan, "Sağlık ordusunun vazgeçilmezi olan hemşirelerimiz gece gündüz demeden bu sürede özverili ve fedakarca mücadele etmiş, yarınlara umut olmuşlardır. Şefkat perisi olarak canla başla insanlığın ve insan sağlığının önemini kavrayan, başarılı ve halka hizmeti kendine görev edinmişler. İnsanların sağlıkları için çok önemli ve kutsal bir görevi ifa eden, hastalarımızın en büyük destekçisi olup yarınlara umutla bakmasını sağlayan tüm hemşirelerimizin 'Hemşireler Günü'nü kutlarım” diye konuştu.
Hastanede görev yapan hemşireler ise hatırlanmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, hastane yönetimine teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malazgirt Ovası ikinci defa sular altında kaldı
YEREL HABERLER Malazgirt Ovası ikinci defa sular altında kaldı
Muş´ta sağlık ekipleri karantina bölgelerinde
YEREL HABERLER Muş´ta sağlık ekipleri karantina bölgelerinde
Muş’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Muş’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Berber, kuaför ve güzellik merkezleri hizmete başladı
YEREL HABERLER Berber, kuaför ve güzellik merkezleri hizmete başladı
Bulanık’ta berber ve kuaförler denetlendi
YEREL HABERLER Bulanık’ta berber ve kuaförler denetlendi
Yaşlılar parklarda soluklandı
YEREL HABERLER Yaşlılar parklarda soluklandı
Muş'ta bir köy karantinya alındı
YEREL HABERLER Muş'ta bir köy karantinya alındı
Mehmetçikten şehit annesine Anneler Günü sürprizi
YEREL HABERLER Mehmetçikten şehit annesine Anneler Günü sürprizi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X