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Muş’ta ‘Millet Bahçesi’ için ilk kazma vuruldu

İHA

Muş'ta eski şehir stadyumunun yer aldığı alanda yapılacak olan 'Millet Bahçesi' için ilk kazma vurularak çalışmalara başlandı.

Muş’ta ‘Millet Bahçesi’ için ilk kazma vuruldu

Muş’ta eski şehir stadyumunun yer aldığı alanda yapılacak olan ‘Millet Bahçesi’ için ilk kazma vurularak çalışmalara başlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan ve TOKİ tarafından uygulanacak olan Millet Bahçesi için Muş’ta çalışma başlatıldı. İlk kazmanın vurulması ile sürecin başladığını ifade eden Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Türkiye’de birçok il ve ilçede millet bahçesi projesi kapsamında Muş’ta da eski şehir stadyumunun yerinde 53 bin metrekare alan üzerinde çalışmaların başladığını söyledi.
İlk etap ihalesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapıldığını ve müteahhit firmanın yer teslimini alarak ilk kazmayı vurduğunu belirten Başkan Asya, “Millet bahçesiyle birlikte içerisinde millet kıraathanesi, yürüyüş parkuru, insanların yürüyebileceği, nefes alabileceği bir mekan olacaktır. Şehrimizin en merkezi noktasındaki bu prestijli projenin uygulanmasında hem şahsıma hem şehrime hem de vatandaşlarıma verilmiş olan memnuniyetten dolayı Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

“Yeni spor kompleks çalışmaları sürüyor”
Eski şehir stadyumunun yıkılması ile TİGEM arazisinde şehir stadyumu ve spor kompleksleri için inşaat çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Asya, “Eski şehir stadyumunun alanı artık hem dar hem de merkezi bir alanda kaldığı için yerine 150 bin metrekarelik TİGEM arazisindeki bir alan Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edilmiştir. Şu anda yeni stadyumun inşaatı diğer kollarıyla birlikte hızlı bir şekilde devam edecektir. Şehrimiz artık eski şehir değil. Hızla büyüyen, gelişen, yeniden planlaması yapılan bir şehir. Dengeli bir gelişme olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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