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Parklarda bakım onarım çalışması

İHA

Muş Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların uğrak yerlerinin başında gelen park ve yeşil alanlarda bakım, yenileme ve temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Parklarda bakım onarım çalışması

Muş Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların uğrak yerlerinin başında gelen park ve yeşil alanlarda bakım, yenileme ve temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.
400 bin metrekareyi aşkın yeşil alan kapasitesi ile Muş halkın nefes alabileceği ortamlar oluşturan Muş Belediyesi, başlattığı kapsamlı çalışmalarla parkları yaz mevsimine hazır hale getiriyor. Uzun ve yoğun kar yağışlı geçen kış mevsiminin ardından havaların ısınması ile park ve mesire alanları üzerine çalışmalarını başlatan Muş Belediyesi, kent genelindeki tüm yeşil alanların bakımını yaparak hizmete hazır hale getiriyor. Bir yandan korona virüsle mücadele eden belediye diğer yandan kontrollü sosyal hayat için gerekli tedbirleri almaya devam ediyor.
Şehir merkezindeki bütün parkları elden geçiren Muş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, spor aletlerinden çocuk oyun gruplarına, yürüyüş ve oturma birimlerinden park içi yollara kadar her türlü bakım ve yenileme çalışmalarını yapıyor.
Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, “Muş Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi park ve yeşil alanların bakımı ve yenilenmesi hususunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Malum yılın yarısını çetin kış şartları ile geçiriyoruz. Havaların ısınması ile vatandaşlarımızın vakit geçirebilecekleri park ve mesire alanlarının bakımlarını yapıyoruz. Bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında bu alanların yoğun olarak kullanımı geçici olarak kısıtlandı. Bizler bu süreçte parklarımızdaki eksiklikleri gidererek önümüzdeki günlerde kontrollü normal hayata dönüş sürecinde vatandaşlarımızın kullanımına açmayı planlıyoruz. Bu sıkıntılı sürecin bir an önce geçmesini umut ediyorum. Kıymetli hemşehrilerimizle bu güzel ortamlarda birlikte eğlenip vakit geçirebileceğimiz günlerin yakın olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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