Varto’da çocuklar parklarda doyasıya eğlendi

– Muş’un Varto ilçesinde korona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 014 yaş aralığındaki çocuklar, uzun bir aradan sonra parklara çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

4 Nisan'dan itibaren sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş ve altındaki gençler ve çocuklardan 014 yaş grubunda olanlar, bugün 11.0015.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabildi. Varto ilçesinde belirtilen saatler içerisinde bazı parklar boş iken bazılarında ise çocuklar oynamanın keyfini çıkardı.

Parkta oyun oynayan Ceren Yetkiner, “Yaklaşık iki aydır bizler dışarı çıkmadık, haliyle evde sıkıldık. Kardeşlerimle birlikte oyun oynamaya geldik. Saatimiz dolarsa eve döneceğiz” dedi.

Gümgüm Mahallesi’nde ikamet ettiğini ve yasakların kalkmasından sonra parka geldiğini ve kardeşleri ile oyun oynayacağını söyleyen İlayda Dikici de, “Çoktandır evden çıkmamıştık. İyi ki bu yasak kalktı, en azında birkaç saatte olsa kardeşlerimle parkta oynayacağız” ifadelerini kullandı.

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