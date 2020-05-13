Yasak kalkınca, çocuklar parklara akın etti

Şanlıurfa'da 1 milyon 500 bin kaçak makaron ve 425 kilogram tütün ele geçirildi

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

<br>Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)MUŞ'Un Varto ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, yasağın kalktığı saatlerde parklara akın etti.<br>İlçede saat 11.00'ı gösterdiğinde uzun süredir evden dışarı çıkmayan 0-14 yaş grubundaki çocuklar soluğu parklarda aldı. Çocuklar koşarak gittikleri parklarda doyasıya eğlendi.<br>Varto Belediyesi Ceylan Önkol Parkı'nda oynayan çocuklardan Ceren Yetkiner, "Yaklaşık iki aydır dışarı çıkmadık, haliyle evde sıkıldık. Kardeşlerimle birlikte oyun oynamaya geldik. Saatimiz dolduğunda eve döneceğiz" diye konuştu. Gümgüm Mahallesi'nde oturan ve parka kardeşi ile geldiğini söyleyen İlayda Dikici ise, "Evde çok sıkılmıştık. Kısa süreliğine de olsa yasağın kalkması bizi sevindirdi. İznimiz hep oynayarak geçireceğiz" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Muş / Varto Fatih ÇELİK<br>2020-05-13 15:14:30<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.